«Stiamo cercando di educare il fumatore nel momento in cui esce di casa e frequenta luoghi pubblici». Il sindaco di Cittadella (Padova) Luca Pierobon a metà novembre con ordinanza ha vietato il fumo in centro storico, fermate dei bus, vicino a scuole, negozi e uffici. Un provvedimento concepito per impedire la diffusione del Covid. Per i trasgressori è prevista una multa di 150 euro. «La gente è rispettosa dicono dal comando della polizia locale non ci sono state sanzioni».

Il divieto di fumo sta conquistando le città italiane.

«Avevamo già fatto un'ordinanza un paio di anni fa sul divieto di fumo nei parchi. Poi in epoca Covid ci siamo accorti che con la scusa di fumare, il fumatore manteneva la mascherina abbassata nei momenti di aggregazione, come al mercato e nel centro pedonale».

Un identikit del fumatore?

«Soprattutto di sigaretta elettronica. Mentre quella di tabacco ha una durata limitata, chi aspira la elettronica può fumare anche per ore. C'era chi continuava a tenere la mascherina abbassata, anche se avvisato dalle forze dell'ordine e non si poteva sanzionare. Così si è pensato ad un'ordinanza urgente con tutte le nuove limitazioni».

Fino a quando queste limitazioni?

«Sicuramente alle fermate degli autobus e davanti alle scuole rimarrà il divieto di fumo anche dopo il Covid. In centro storico ogni cestino ha il suo posacenere e in questi giorni abbiamo lanciato una campagna di consegna gratuita di un portamozziconi portatile a tutti i fumatori. Quindi non ci sono più scuse. Bisogna tutelare salute e ambiente».

