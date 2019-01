«Quella parola oggi è diventata anacronistica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Nordest non ha troppi dubbi: il 77 per cento degli intervistati crede sia giusto che i medici possano aiutare a morire un paziente che lo richieda nel caso in cui la malattia sia incurabile e viva con gravi sofferenze. Ma Cristiano Samueli, Presidente dell'AIDeF, l'Associazione Italiana per le Decisioni di Fine vita, non è convinto che ci sia una reale consapevolezza sul tema eutanasia. Eppure le idee sembrano chiare.«Sono certo che gli intervistati pensino ad un accompagnamento del malato al traguardo della proprio esistenza senza...