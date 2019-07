Quegli adulti distratti sul futuro dei giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIO«Oggi gli adulti si preoccupano del futuro dei giovani molto meno di un tempo?». Secondo poco più di 4 nordestini su 10, sì. Guardando ai dati elaborati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino negli ultimi vent'anni, possiamo vedere come questo orientamento sia cambiato nel corso del tempo. Nel 1998, era il 28% a pensare che gli adulti sono meno orientati a costruire un futuro per i più giovani. La quota sale al 31% nel 2002, e continua la sua ascesa sia nel 2007, quando raggiunge il 38%, che nel 2011, anno in...