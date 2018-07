«Prima tagliare il cuneo fiscale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I risultati colpiscono sia per quanto riguarda la Flat Tax, perché ero convinto che le percentuali di favorevoli fossero superiori; sia sul fronte del reddito di cittadinanza, perché mi pare che l'approccio critico sia sottostimato. Credevo ci fossero più oppositori a tale proposta in un territorio in cui può essere considerata troppo liberale, e non dovuta, a chi non se la merita».Ad aprire l'esplorazione del sondaggio sono le riflessioni di Giorgio Brunetti, professore emerito di Strategie e Politiche Aziendali all'Università Bocconi...