«Una buona cena è uno dei trionfi della civiltà sopra la barbarie», sosteneva lo scrittore satirico canadese Robertson Davies. E nei mesi di lock-down, chiusi in casa e con nessuna possibilità di uscire, abbiamo provato, a modo nostro e in diversi modi, a sconfiggere la barbarie del Covid anche così: con dei pranzi e delle cene speciali. Abbiamo cucinato di tutto, mostrando una certa predilezione verso i lievitati, talvolta con risultati alterni, ma causando delle frequenti crisi da scarsità di lievito e farina nei supermercati. Ma, soprattutto, nell'impossibilità di uscire, da quando è stato consentito, ci siamo fatti consegnare a casa cibo pronto di qualsiasi natura: dalla pizza alle bruschette, dai gelati ai kebab, dai cornetti per la colazione alle cene complete dall'antipasto al dolce.

Quanto vasto è stato il fenomeno delivery in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento? Secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est, il 17% degli intervistati si è fatto consegnare a casa cibo pronto per la prima volta proprio nei mesi del lock-down. A questi, possiamo aggiungere il 26% di abitué, che lo facevano già da prima: nel complesso, la quota di nordestini che hanno usufruito di questo servizio raggiunge il 43%.

Quali categorie hanno più approfittato delle consegne a domicilio di cibo pronto? Dal punto di vista anagrafico, possiamo vedere che sono soprattutto i giovani (61%), coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni (58%) e chi ha un'età centrale (35-44 anni, 63%) a usare il delivery. In linea con i valori medi, invece, ritroviamo gli adulti tra i 45 e i 54 anni (46%) e quelli che hanno tra i 55 e i 64 anni (42%). Molto lontani da questa pratica sociale sembrano essere gli anziani con oltre 65 anni: tra di loro, solo il 16% ha concretizzato l'idea di farsi consegnare pizze, panini e quant'altro da esercizi pubblici.

Considerando la categoria socioprofessionale, poi, possiamo osservare ulteriori tratti interessanti. Le categorie che più hanno utilizzato il servizio di consegna a domicilio sono quelle dei liberi professionisti (66%), dei disoccupati (50%) e degli studenti (62%), oltre a quella degli impiegati e dei funzionari (60%). Intorno alla media dell'area si fermano invece le casalinghe (44%) e i lavoratori autonomi (42%). Le categorie che meno hanno approfittato di questa possibilità sono quelle degli operai (39%) e dei pensionati (22%). Ora che ristoranti, birrerie, pizzerie, pub sono aperti: cosa faranno coloro che hanno provato il delivery? Il 75% conferma che intende continuare a farsi consegnare cibo pronto a casa: questo fenomeno, dunque, si è diffuso e continuerà, nel Nord Est. Il 25%, però, non intende continuare. E proprio tra di loro, forse, il cibo consegnato e consumato a casa, in quei mesi, ha avuto anche il sapore dell'alleanza tra esercenti chiusi e cittadini rinchiusi: una sorta di solidarietà simbolicamente riposta nei cartoni delle consegne, che ora ha bisogno di uscire e tornare a popolare bar e ristoranti, finalmente (ri)aperti.

