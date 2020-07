Per Claudio Risé, psicoterapeuta e scrittore, la sfiducia e il disincanto rilevati nella prima istantanea del sondaggio definiscono un Nordest in cui a vincere è «la fragilità del rapporto sociale. Una proiezione che, probabilmente, sottende anche una diffusa diffidenza nei confronti delle istituzioni».

La pandemia e il lockdown sono responsabili di questo marcato scetticismo?

«Sicuramente hanno contribuito ad evidenziare i confini e le distanze con gli altri. Nei mesi scorsi, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state adottate misure innaturali : l'uomo, infatti, per definizione animale sociale è stato costretto ad interrompere drasticamente il contatto con la propria linfa vitale, ovvero il dialogo quotidiano con gli altri. Una vera e propria tragedia».

Una condizione nuova che destabilizzato l'equilibrio della quotidianità.

«Ha scardinato le certezze e ha stimolato le insicurezze, allontanando gli altri e spingendo a contare innanzitutto su se stessi. E non si tratta di un malessere momentaneo».

L'impronta di quest'emergenza resterà nel futuro di tutti.

«Sì, certamente, e questo accadrà perché l'approccio psicologico è stato completamente sottovalutato, soprattutto dalle istituzioni. Per non parlare poi dell'effetto devastante portato dalla spettacolarizzazione del dramma diffusa da alcuni media».

Per i più fragili un peso insostenibile.

«Vero. Ma anche un'esperienza per tutti. Specie per una parte degli amministratori del nostro Paese che, ripeto, non hanno riflettuto sulle ricadute psicologiche provocate dalla diffusione di messaggi forti e spesso contrastanti».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA