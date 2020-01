Poco ottimismo: il 2020 sarà come l'anno passato

IL SONDAGGIO

«Fuive verso sera, de poenta pien caliera. Fuive verso matina, poenta molesina. Fuive a meodì, poenta tre olte al dì. Fun a bassa, de poenta pien cassa»: la direzione di faville (fuive) e fumo (fun) prevedeva la quantità di polenta (poenta) per l'anno a venire. Questa, però, è solo una delle possibili interpretazioni dei panevin (o bubarate, o pignarûl) del 5 o 6 gennaio: ogni zona ha la sua specifica tradizione e (pre)visione. Ma l'opinione pubblica dell'area come si attende questo 2020? Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, gli ottimisti sono il 28%, e una quota solo di poco inferiore (26%) mostra un atteggiamento più pessimista. La maggioranza relativa, infatti, si aspetta un anno non dissimile a quello appena chiuso (42%). L'Indice delle aspettative, dato dalla differenza tra chi attende un miglioramento e chi prevede un peggioramento, si ferma a +2. Guardando alla serie storica, possiamo vedere come questo sia il valore più basso degli ultimi 10 anni: il 2010 mostrava un indice di aspettativa pari a +14, che saliva a +17 per il 2011 e a +25 per il 2016. Il valore si stabilizzava poi a +19 per il biennio 2018-2019, diminuendo bruscamente per il 2020, portandosi all'attuale +2.

I DUE ESTREMI

In quali settori prevale la spinta positiva e in quali, invece, gli orientamenti pessimistici? Consideriamo innanzitutto il fattore anagrafico. I più giovani sono anche quelli che guardano all'anno nuovo con maggiore ottimismo: tra gli under-25 l'indice raggiunge quota +20, e anche tra coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni il valore si mantiene su valori simili (+18). Le persone di età centrale (35-44 anni), poi, si collocano nella media dell'area (+2), mentre è tra gli adulti di età compresa tra i 45 e i 64 anni che possiamo osservare un certo pessimismo (-5), così come tra gli anziani (-2).

Se analizziamo l'influenza della professione, possiamo trarre ulteriori indicazioni interessanti. In questo caso, lo sguardo più positivo sull'anno nuovo proviene da studenti (+19) e liberi professionisti (+18), ma un certo ottimismo sembra prevalere anche tra tecnici e impiegati (+10), operai (+6) e imprenditori (+5). Il 2020 viene scrutato con inquietudine da casalinghe (-8) e pensionati (-2), ma è tra i disoccupati (-27) che possiamo osservare la massima preoccupazione.

Cosa accadrà in questo anno nuovo? Il 72% dei nordestini ritiene molto o abbastanza probabile che ci siano nuove elezioni politiche, mentre il 61% prevede che il Governo Conte II cadrà. Il 40% scommette che l'Italia vincerà il prossimo Campionato europeo di calcio, il primo, nella storia della competizione, a tenersi in 12 città europee e non in una singola nazione. L'autonomia del Veneto appare un traguardo ancora difficile da raggiungere, nell'anno venturo: il 74% dei nordestini infatti la ritiene un'eventualità poco o per niente probabile, mentre è il 22% a pensare che sarà concessa nel corso del 2020. Ancora meno quotata è l'uscita dell'Italia dall'Euro, evento considerato plausibile da appena il 6% dei nordestini.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA