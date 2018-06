Pensioni, sempre in crisi il patto generazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOIl patto generazionale che regge il sistema pensionistico e assistenziale italiano è a rischio? Guardando ai dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, la risposta sembra essere (ancora) positiva. Quasi quattro nordestini su dieci, infatti, (39%) si dichiarano moltissimo o molto d'accordo con l'idea che non è giusto che i giovani paghino i contributi per sostenere le pensioni e l'assistenza delle persone anziane, visto che in futuro rischiano di ricevere pensioni e assistenza molto più...