Paolo Legrenzi

Il sondaggio dell'Osservatorio sul coronavirus ci dice che più di quattro giovani su cinque pensano che l'epidemia finirà entro maggio. Meno della metà delle persone sopra i cinquanta anni condivide questo ottimismo. Quasi tutti temono la futura recessione economica e la perdita dei posti di lavoro. Si tratta di opinioni, ovviamente. Nessuno sa con precisione come stanno le cose. Non solo non si sa se e quando saranno messi a punto vaccini e farmaci. Non si sa neppure con precisione quanti contagiati sono guariti per conto loro. Le statistiche, ripetute troppo spesso, sono così impressionanti anche perché non ci dicono nulla al riguardo. Di qui l'avvedutezza e la prudenza degli scienziati/consulenti e delle autorità del Veneto che hanno cercato, nei limiti del possibile, di fare più diagnosi (persino a tutto un campione di persone, come nel caso di Vò Euganeo).

Da che cosa discende l'ottimismo dei giovani sulla durata del male? Sono stati diffusi i dati sulle prime centinaia di cartelle cliniche. Su cento persone morte, 48,5% aveva già altre tre o più malattie, 25,6% soffriva di due malattie e il 25,1% era afflitto da un'altra malattia. La notizia, di fonte autorevole, si è diffusa in tutto il mondo. L'informazione però può essere letta in due modi, entrambi veri ma con effetti psicologici molto diversi. Primo modo, probabilmente prevalente presso i giovani: Se non avessero avuto altre malattie, quelle persone non sarebbero morte. Conseguenza: chi è giovane e sano corre rischi pressoché nulli. Il secondo modo, più caritatevole e altrettanto aderente ai fatti, conduce a quest'altra conclusione: Se quelle persone malate non fossero state contagiate dal virus, oggi sarebbero vive ed io potrei essere un portatore sano. Entrambe le conclusioni discendono dai dati, ma il sondaggio suggerisce che la prima ha prevalso presso i giovani, relegando sullo sfondo la seconda.

Come ho cercato di mostrare in un recente libretto sui tre punti cardine della questione: Paura, Panico, Contagio (questo è appunto il titolo del libro), i meccanismi mentali coinvolti dal contagio psicologico sono più noti di quelli che hanno a che fare con il contagio biologico, trattandosi di un virus del tutto nuovo. Infine il contagio del panico grazie a un sistema pervasivo d'informazioni che non c'era fino a pochi decenni fa. Ora ci troviamo nella fase di rassegnazione e sconforto e, infine, si diffonderà la gioia per lo scampato pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA