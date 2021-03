IL SONDAGGIO

I cittadini di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento sembrano largamente bendisposti all'introduzione di un passaporto che identifichi coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19: questo dato emerge, in maniera netta, dalle analisi di Demos per Il Gazzettino. Secondo i dati pubblicati oggi all'interno dell'Osservatorio sul Nordest, infatti, il 67% ritiene giusto introdurre questo tipo di documento, mentre l'area della contrarietà si attesta al 33%.

Il passaporto vaccinale è uno strumento che sembra farsi sempre più concreto: nella giornata odierna, infatti, dovrebbe essere presentato il disegno di legge che istituisce il Digital Green Pass annunciato qualche settimana fa dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Pensato come un vero e proprio lasciapassare per tornare a viaggiare in sicurezza, negli intenti di Bruxelles questa carta verde dovrebbe legarsi ai trattati sulla libertà di movimento e diventare uno strumento per la libera circolazione delle persone. Il documento dovrebbe attestare che una persona ha ricevuto il vaccino, oppure, per chi non si fosse ancora vaccinato, i risultati dei tamponi, oltre a eventuali informazioni su un'eventuale guarigione dal Covid-19. Svezia e Danimarca, inoltre, stanno avviando il Corona Pass che servirà anche per accedere a ristoranti, concerti ed eventi culturali.

In Italia tra i più attivi sotto questo aspetto sembra essere proprio il governatore del Veneto. Infatti, Luca Zaia da diverso tempo sta spingendo, oltre che sul fronte vaccini, anche sull'inevitabilità dell'istituzione di un passaporto vaccinale. La popolazione, d'altra parte, sembra rispondere in maniera positiva a questa ipotesi: nel Nordest è il 67% a valutare positivamente il passaporto vaccinale; il valore, però, sfiora il 70% in Veneto, si attesta al 62% nella provincia di Trento, e poco lontano si colloca anche il Friuli-Venezia Giulia (63%).

LE CATEGORIE

Consideriamo come varia il sostegno a questa ipotesi in base alle diverse professioni. Il consenso tende a crescere tra impiegati (72%), liberi professionisti (74%) e studenti (73%), anche se è tra i pensionati (85%) che si raggiunge la massima adesione. Tra le casalinghe, invece, il valore tende a scendere, fermandosi al 60%, mentre operai, imprenditori e lavoratori autonomi appaiono perfettamente divisi tra favorevoli (50%) e contrari (50%). È solo tra i disoccupati, infatti, che il passaporto vaccinale non raccoglie la maggioranza dei consensi, fermandosi al 41%.

Politicamente, infine, l'idea di istituire un documento che identifichi quanti si sono vaccinati contro il Covid-19 raccoglie la maggioranza dei consensi in tutti gli elettorati. Sostenitori del Partito Democratico (86%) e di Forza Italia (75%); elettori del Movimento 5 Stelle (56%) e della Lega (59%); quanti voterebbero per Fratelli d'Italia (63%) o si rivolgono ai partiti minori (75%); persino coloro che appaiono incerti o reticenti (66%): tutti uniti nel tentativo di tornare alla vita prima della pandemia.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA