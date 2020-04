«L'innovazione tecnologica è inarrestabile. Il punto è che in alcuni Paesi, come il nostro, viene metabolizzata più a rilento che in altri. Così in Italia l'86 per cento degli acquisti dei consumatori viene effettuato ancora in contanti, in Francia si scende al 68 per cento, in Olanda al 45, negli Stati Uniti al 32 e in Corea del Sud al 14 per cento». Questi dati per Agostino Cortesi, Professore Ordinario di Informatica a Ca' Foscari, spiegano nitidamente la capacità e l'incapacità di cogliere le opportunità in atto.

E noi siamo il fanalino di coda.

«Non siamo soli. Solo che accanto a noi ci sono Portogallo, Grecia e Spagna. Non si riescono concretamente ad intravedere le virtù dei pagamenti con carta e bancomat. Mentre i vantaggi sono evidenti: si tratta infatti di transazioni efficaci, veloci e, soprattutto, tracciabili».

La rapidità dell'operazione è certamente un aspetto positivo, ma ancor più la tracciabilità.

«Proprio così. Accanto al risparmio in termini di tempo personale, c'è infatti insito un imprescindibile beneficio per la collettività; mi riferisco alla certa battitura dello scontrino fiscale che andrà a vantaggio del sistema economico del nostro Paese».

Quando si parla di acquisti online si teme ancora per la sicurezza della transazione.

«Forse manca la conoscenza dei livelli di protezione per queste operazioni, basate su protocolli crittografici molto affidabili. Poi, bisogna sapere che per utilizzare carte di credito in Internet è indispensabile che compaia il lucchetto chiuso sull'indirizzo mostrato dal browser. Il massimo della sicurezza, comunque, si ha con carte virtuali generate, di volta in volta, dal consumatore al momento dell'acquisto».

