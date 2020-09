Il lockdown l'ha vissuto solo in parte, perché lui Federico Rotunno, medico odontoiatra quarantenne, è stata una delle prime persone colpite dal Covid19. E nei mesi di marzo e aprile venne ricoverato all'Ospedale all'Angelo di Mestre, seguito dagli staff medici di terapia intensiva e pneumologia, che ancora tiene a ringraziare. Ebbene, ai suoi occhi parlare di paura per un'emergenza sanitaria e per una crisi economica, è come esplorare due facce di una stessa medaglia. «Perché spiega Rotunno la paura di perdere il proprio lavoro sottende un'esistenza di stenti che potrebbero minare non solo la qualità della vita, ma la vita stessa. Una sorta di paura di morire, proprio come quella espressa da chi teme maggiormente il contagio più che il collasso economico e sociale».

C'è una significativa preoccupazione sul fronte economico a Nordest.

«Probabilmente perché questa primavera lo Stato ha mostrato alcune fragilità nel distribuire sostegni alle famiglie e alle imprese in difficoltà. E le persone con cui mi trovo a parlare in questo periodo confermano tali apprensioni».

Lei cosa pensa di un eventuale nuovo lockdown?

«redo che difficilmente si arriverà ad una nuova chiusura totale. Abbiamo certamente altre conoscenze e strumenti di risposta all'epidemia. Abbiamo imparato a tenere comportamenti differenti».

Buona parte del Nordest sarebbe disposta a vaccinarsi.

«Il vaccino è un argomento complesso. Certo, tutti vorremmo immediatamente una bacchetta magica che potesse cancellare l'ombra delle morti e le sofferenze portate dal Covid. Ma sappiamo anche che il vaccino richiede tempi lunghi per la formulazione prima e per la sperimentazione poi. E che non si tratta di una corsa in cui vince chi arriva primo, ma chi trova il vaccino più efficace».

