Campionessa mondiale di karate, Primo Caporal Maggiore dell'Esercito italiano. Sara Cardin è nata a Ponte di Piave nel 1987. Oro per lei ai Mondiali del 2014, quattro volte agli Europei nella categoria 55 kg, e si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 causa pandemia. Innamorata da sempre di uno sport che è filosofia, ricerca di equilibrio tra corpo e anima, ha sempre voluto cambiare il pregiudizio che «un bambino quando nasce deve andare a fare calcio, e una bambina danza».

Perché proprio il karate?

«Da piccola ero un maschiaccio. Giocavo fuori in giardino con archi, frecce, spade di legno. Mia madre ha provato in tutti i modi a iscrivermi a danza, ginnastica artistica, ma poi mio nonno l'ha convinta a farmi fare qualcosa di più forte. Ho iniziato con il karate a sette anni, ed è rimasto lo sport preferito per tutta la vita».

Ma non è una professione.

«In Italia c'è il problema del professionismo sportivo, una legge che lo riconosce solo ad alcune discipline, ben retribuite. Arrivati ad un certo livello, quando devi allenarti tutti i giorni, diventa impegnativo fare qualcos'altro. È qui che entrano i gruppi sportivi e militari (esercito, polizia, carabinieri), che arruolandoti danno la possibilità di trasformare quella che è una passione in una professione».

È anche autrice del libro Combatti! Ho scelto di vincere (Baldini & Castoldi). Quanto importante è per uno sportivo diventare un opinion leader?

«Se sei un campione, sei preso come esempio, soprattutto dai giovani. Scatta la responsabilità non solo nel mostrare il karate, ma anche nel comportamento, nelle idee, dare forza e motivazione».

Filomena Spolaor

