Da mezzo di trasporto green per la mobilità in città a follia urbana. Divertente ma pericoloso, il monopattino elettrico ha invaso le città. Rientra nel bonus del decreto Rilancio in era Covid, ma il numero degli incidenti è in rapida crescita. Giorgio Capuis, presidente dell'Aci Venezia e di recente eletto alla guida del Comitato regionale, pensa che il problema sia legato soprattutto alle modalità con cui viene utilizzato.

Cosa preoccupa?

«Purtroppo per molti è paragonabile ad un giocattolo. Ecco allora che esso diventa pericoloso. A preoccupare è soprattutto il fatto che, sulla base delle recenti normative emanate dal Mit, i monopattini, come le bici, possono addirittura circolare contromano o percorrere tratti di marciapiedi, con grave pericolo per i pedoni, oltre che per gli stessi conducenti».

Quali regole si devono seguire?

«Anche in occasione della revisione del Codice della strada, l'Aci ha fatto le sue proposte perché venga fatto ordine nella deregulation della mobilità ciclabile. Non siamo contrari alla mobilità dolce, ma chiediamo che ad essa siano dedicate apposite infrastrutture e percorsi dedicati. Noi non crediamo che basti imporre il limite di 30 km/h. Per tutelare tutti gli utenti servono regole chiare ed uniformi, pensate per proteggere. Circolare contromano, magari in condizioni di scarsa visibilità, o sulle strisce, espone tutti ad un maggior rischio d'incidente».

E come si risolve?

«Come Aci siamo preoccupati delle responsabilità che la deregulation fa cadere sulle spalle di tutti i coinvolti e non solo degli automobilisti. Pensiamo ad un sinistro con danni ingenti causati da un monopattino»

Filomena Spolaor

