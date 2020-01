«New media e troppi allarmismi»

«Il desiderio di conoscere il futuro e la presunzione della sua previsione, sono parte del Dna, peculiarità e memoria ancestrale dell'umanità. Così, anche nella contemporaneità la brama di presagire non ci abbandona, anzi ci investe continuamente di nuove intuizioni, segni e profezie disorientanti». Quando si parla di divinare', l'approccio di Massimo Polidoro, segretario nazionale del Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) - ospite abituale a Super Quark - appare molto scettico. «E, in fondo spiega Polidoro anche quando si tratta di immaginare uno scenario politico si può fallire».

Le premesse per intuire un futuro vicino sono più concrete?

«Il racconto del presente è fondamentale per capire i possibili sviluppi futuri. Il punto è che i mezzi di informazione non sempre trasmettono una realtà pura e obiettiva. Soprattutto quando si parla di new media e di tutto ciò che passa e può essere letto nella Rete».

Troppe informazioni rischiano di confondere le coscienze e mettono a rischio l'obiettività delle percezioni?

«Di certo influenzano le opinioni della collettività. E non sempre in modo positivo. È il sondaggio a far rilevare questa tendenza: nell'ultimo decennio il pessimismo rispetto al futuro cresce in modo significativo».

Lo sconforto può essere dovuto da uno scenario politico ed economico non facile per il Paese?

«Senza alcun dubbio è così, ma l'esasperazione della negatività non è sempre la naturale conseguenza dell'analisi di dati oggettivi, bensì il frutto di una ridondanza di notizie allarmiste che non può far altro che portare al presagio peggiore».

Annamaria Bacchin

