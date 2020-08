«Possedere uno smartphone, ormai, significa avere il mondo in tasca. Oggi l'accesso a tutti i servizi proposti da Internet è capillare. Ed è proprio grazie a questa preziosa rete che la pubblica amministrazione, il sistema sanitario e la protezione civile, nei difficili mesi di lockdown, hanno potuto comunicare in modo più che efficace con i cittadini. È grazie a Internet che il mondo non si è fermato». Agostino Cortesi, docente di Informatica a Ca' Foscari, si avvicina così all'esplorazione di un sondaggio in cui la quotidianità di veneti, friulani e trentini pare sempre più scandita dalla tecnologia.

Con l'emergenza sanitaria si sono definite ancor meglio le virtù delle connessioni contemporanee.

«Vero. E la ragione sta proprio nel fatto che il mondo non si sia veramente fermato, bensì riassestato in un paio di settimane. Diverso e terribile, invece, sarebbe stato l'impatto di un'emergenza sanitaria un ventennio fa».

Tutto sarebbe rimasto fatalmente sospeso.

«Il sistema economico non avrebbe retto e la solitudine degli individui si sarebbe amplificata. Pensiamo, invece oggi, a quanto la tecnologia abbia aiutato gli anziani, dagli ospedali alle case di riposo. Pensiamo a quanto sia stato importante tenere un legame fatto anche solo di voci e immagini con i propri cari».

Lo smartphone ha permesso di superare l'isolamento. Ma non sempre è così. Soprattutto per i più giovani.

«E la colpa è dei loro educatori. La famiglia e la scuola devono affiancare i ragazzi nell'utilizzo delle tecnologie più diffuse e presenti nei cellulari, imponendone limiti orari e, soprattutto, preparandoli a una navigazione consapevole».

Annamaria Bacchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

