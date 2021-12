«Se il commerciante di prima periferia offriva il prodotto sotto casa nel periodo natalizio, da quando sono sorti i parchi commerciali se il prezzo non è inferiore, i negozi di vicinato spariscono». L. Z. è un ottico nel quartiere Villaggio San Marco a Mestre, ha 69 anni, e se pensa ai regali di Natale per i nipoti, rivela che non può più donare un giocattolo, un pallone, la maglietta di Ronaldo, scarpe o sci, ma «una busta con soldi, perché comprino da sé qualcosa di utile». E le luci fanno vedere il buio di questi momenti.

La tradizione era un presepe sotto l'albero.

«Anche quando negli anni 60 mi sono trasferito a Mestre con la famiglia, perché mio padre lavorava come carpentiere in Fincantieri. Durante la cena di Natale, se scoppiavano discussioni tra membri di ceti lavorativi diversi, operai e impiegati per differenze salariali, finiva la festa. Ho iniziato le scuole nel quartiere, e ho fatto il fattorino nel primo laboratorio di occhialeria a Mestre. Ogni mattina andavo in bici dagli ottici del centro, poi correvo a Marghera a prendere le lenti alle Officine Galileo. La manualità è stata soppiantata dai macchinari: così ho imparato a utilizzarli, e negli anni 90 ho aperto un negozio».

Le festività?

«Sono cambiate con l'arrivo dei centri commerciali, che hanno stravolto il tempo dell'acquisto natalizio. Iniziava con la festa dell'Immacolata, le luminarie, gli addobbi pagati dai cittadini... le saracinesche di fruttivendoli e pescherie ora sono abbassate».

La tristezza...

«Si è aggravata con il Covid. Alcuni ragazzi qui hanno organizzato un banco alimentare per famiglie povere, altri, che lavoravano come trasportatori o nel turismo, sono disoccupati. E non si parte più per la settimana bianca».

Filomena Spolaor

