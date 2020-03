Per una come lei, che ha vissuto come studentessa gli anni Sessanta e poi, come giovanissima insegnante alle scuole superiori, i successivi anni Settanta, leggere un sondaggio in cui le ventenni dichiarino di avere una visione nichilistica rispetto ai coetanei maschi, appare «incredibile e anacronistico». Questa è la prima riflessione di Gigliola Scelsi, per 35 anni docente di lettere al liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre. Una lunga e appassionata esperienza di insegnamento durante la quale ha visto sfilare più di qualche generazione. E insiste: «Mai ho visto ragazze che si sentissero inferiori ai ragazzi. Anzi».

A cos'è dovuta tanta rassegnazione da parte delle giovani?

«Immagino si tratti di parole ed elucubrazioni tratte superficialmente da certi media, che non trovano però concretezza nella contemporaneità. Al contrario. Proprio l'universo femminile è quello che eccelle, dalle aule scolastiche fino agli atenei. Le studentesse hanno quasi sempre un senso di responsabilità superiore rispetto a quello dei compagni. Si impegnano maggiormente e, spesso, sono i voti di diploma e di laurea a parlare di tanto zelo».

Evidentemente le giovani ne sono poco consapevoli.

«Probabilmente, a fronte di tante potenzialità quando si è giovani o giovanissime, non corrisponde un adeguato livello di maturità. Ma, come dimostrano bene le rilevazioni del sondaggio, tale coscienza cresce con gli anni».

I giovani uomini, invece, sostengono diffusamente le pari opportunità.

«Perché l'uomo negli ultimi 50 anni ha realizzato una verità ormai ineluttabile: la potenza e l'indipendenza dell'universo femminile».

Annamaria Bacchin

