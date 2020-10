IL SONDAGGIO

L'Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos, indaga oggi intorno alla diffusione del gioco d'azzardo. Nell'ultimo anno, il 38% dei rispondenti ha comprato un gratta e vinci, mentre il 17% ha giocato al superenalotto. A poca distanza (16%) si fermano coloro che si sono rivolti al più classico dei classici, il lotto, mentre è l'8% ad avere giocato alle slot machine.

IL CONFLITTO

Il gioco d'azzardo è un tema dolorosamente controverso. Nella sua forma patologica, è un problema sociale che crea gravi danni e che richiede interventi territoriali crescenti, con un grande impegno delle ASL e dei Comuni. Dall'altra parte, però, costituisce un'entrata ampia e sicura per Stato e pubblici esercizi. Da qui, un conflitto permanente tra ordinanze e regolamenti di Comuni che vorrebbero limitare, se non eliminare, tale fenomeno, e gli inevitabili ricorsi. Sullo sfondo, restano le campagne di prevenzione alla ludopatia che si susseguono nel tempo. Ma quanto è cambiato il consumo di gioco nel Nord Est? E quale profilo possiamo individuare per ogni tipo di gioco?

Nel 2006, era il 22% ad aver comprato almeno una volta un gratta e vinci; la percentuale raddoppia (44%) nel 2010 e si mantiene poco lontana anche nel 2018 (41%), salvo scendere al 38% oggi. Sono in misura maggiore i giovani tra i 25 e i 34 anni (48%), le persone di età centrale (35-44 anni, 46%) e gli adulti tra i 45 e i 54 anni (45%) a tentare la fortuna grattando patine colorate. Dal punto di vista socio-professionale, inoltre, emerge una certa trasversalità: ad acquistare più frequentemente gratta e vinci sono operai (48%) e disoccupati (47%), imprenditori e lavoratori autonomi (42%), impiegati (44%) e liberi professionisti (42%).

I NUMERI ESTRATTI

Guardando al superenalotto, poi, osserviamo come nel 2006 fosse praticato dal 21% dei nordestini; la percentuale sale al 34% quattro anni più tardi e si assesta tra il 15 e il 17% nelle ultime rilevazioni. Oggi, la tentazione della vincita milionaria attraverso questo gioco è più frequente tra le persone tra i 25 e i 44 anni (22-23%), mentre guardando alla professione emerge una certa propensione di liberi professionisti (29%), impiegati (21%) e imprenditori (24%).

Un andamento simile a quello del superenalotto è osservabile anche per il lotto: tra il 2006 e il 2010, la percentuale di chi si affidava ai numeri estratti nelle diverse ruote si aggirava intorno al 24-27%; scende al 17% nel 2018 e si assesta al 16% odierno. In questo caso, il consumo tende a crescere tra le persone tra i 35 e i 44 anni (23%), oltre che tra i liberi professionisti (21%) e le casalinghe (22%). Infine, consideriamo le slot machine: due anni fa, era il 6% ad ammettere di averci giocato almeno una volta, mentre oggi la quota sale all'8%. È interessante (e piuttosto preoccupante) che il fenomeno tenda a crescere in alcune, ben definite, categorie: le slot machine sono state usate almeno una volta nell'ultimo anno dal 14% degli operai e dal 16% dei liberi professionisti; ma, in misura ancora più marcata, dal 24% degli under-25 e dal 19% dei giovani tra i 25 e i 34 anni.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA