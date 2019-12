«Natale, cioè statuine e famiglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per lui il presepe è molto più di una rappresentazione religiosa. È l'icona di un valore, quello della famiglia, della Sacra Famiglia. «Un modello a cui questa società dovrebbe guardare non solo nel periodo delle festività natalizie». Gianni Aricò, architetto, scultore veneziano, le cui opere sono diffusamente visibili nelle chiese della terraferma e della città lagunare (e non solo), guarda così alla simbologia natalizia. «La famiglia è il fondamento della società e, contemporaneamente, ne è il suo punto debole spiega l'artista...