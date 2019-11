Mose, solo per uno su 4 è un'opera fondamentale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIODuri ai banchi è l'espressione più in uso in Veneto nelle ultime settimane. Aggrapparsi, tenere duro, di fronte alla morsa dell'acqua alta e del maltempo. Oggi, l'Osservatorio sul Nordest, curato da Demos per Il Gazzettino, si concentra sulla percezione dell'attenzione mediatica e della solidarietà che i veneti hanno avuto in queste settimane. E che ha rinvigorito il confronto sul Mose: opera che continua a dividere l'opinione pubblica, tanto che solo il 24% dei veneti la considera fondamentale mentre un percentuale poco più...