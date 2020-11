IL SONDAGGIO

Sfrecciano su strade e piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali, apparentemente incuranti di passanti, automobili, biciclette e moto: i monopattini elettrici che popolano le nostre realtà sembrano non rispondere ad alcuna regola. Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, la loro diffusione è ancora piuttosto limitata (2% l'ha già acquistato, il 3% lo farà sicuramente in futuro), ma, complici comportamenti individuali spesso irresponsabili, i pareri sui monopattini elettrici sono già piuttosto definiti. Il 77% dei nordestini li giudica dei mezzi pericolosi e, anche se il 64% ritiene dovrebbero essere equiparati alle biciclette, il 27% preferirebbe fossero assimilati alle moto.

IL BONUS

Il bonus che li ha incentivati è stato (ed è) uno dei principali motivi di polemica tra Governo e opposizioni, ma la spinta verso la mobilità elettrica era partita già da qualche anno. Prima, però, questi interventi si collocavano sulla scia della sostenibilità ambientale: ora, invece, hanno più lo scopo di rinforzare lo spostamento veloce individuale per svuotare il più possibile i mezzi pubblici. Parallelamente alla loro diffusione, però, sono aumentati anche gli incidenti che li vedono protagonisti. Secondo l'Osservatorio Monopattini di ASAPS, nei primi sei mesi del 2020, nonostante includa due mesi di lockdown generalizzato, sono 58 gli incidenti che hanno visto come protagonisti i monopattini elettrici nel nostro Paese. La preoccupazione per questo mezzo di trasporto è fortemente presente in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in Provincia autonoma di Trento. Nonostante il suo utilizzo, attuale o nel prossimo futuro, sia limitato a una minoranza (5%) -quota che si fa più consistente in settori precisi, come chi vive in città con oltre 50mila abitanti (10%), giovani tra i 25 e i 34 anni (11%), studenti e liberi professionisti (entrambi 9%)- il 77% dei nordestini pensa che siano mezzi pericolosi. Colpisce la trasversalità anagrafica di questo giudizio: è solo tra gli under 25 che la percentuale rimane al di sotto della maggioranza assoluta, pur raggiungendo un tutt'altro che trascurabile 39%; in tutte le altre età, si mantiene stabilmente e nettamente al di sopra del 70%.

IL CODICE DELLA STRADA

Ma quali regole devono rispettare i monopattini elettrici? Una modifica del Codice della Strada del febbraio scorso li equipara alle biciclette. Possono quindi circolare su: strade urbane, con limite di velocità massima di 50 km/h; strade extra-urbane, solo se dotate di pista ciclabile, con obbligo di usare la pista ciclabile; aree pedonali urbane, solo se è consentita la circolazione di biciclette non condotte a mano. In ogni caso, non possono superare i 25 km/h sulle carreggiate e i 6 km/h nelle aree pedonali. L'equiparazione alle biciclette sembra convincere anche i nordestini: il 64% infatti aderisce a questa idea. Una quota consistente (27%), però, li vorrebbe assimilati alle moto, quindi esclusi dalla circolazione promiscua con i pedoni, muniti di assicurazione e con guidatori dotati di casco.

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

