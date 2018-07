Meteo più consultato ma il 23% è diffidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOTempo, femane e paroni no se ghe comanda, ma anche Rosso de sera, bel tempo se spera. La saggezza popolare, se da una parte avvisa che il meteo resta una variabile scarsamente controllabile, dall'altra cerca di scrutarne i segni. Guardato alla televisione o ascoltato via radio; consultato su siti specializzati o visto di sfuggita tra un post e l'altro, il nuovo oracolo contemporaneo sembra essere proprio il servizio meteo. Secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, il 77% dei nordestini...