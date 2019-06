Meno messa e parrocchia C'è la religione fai da te

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOReligione sempre più in crisi in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Trento: questa sembra essere l'indicazione che emerge dai dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. Rispetto al 2004, infatti, possiamo osservare che la quota di chi definisce fondamentale la religione è diminuita dal 17 al 13%, mentre chi le assegna un posto importante è sceso dal 34 al 25%. Sostanzialmente stabili, invece, coloro che le riservano un posto abbastanza importante (25%). Ad essere aumentate, invece,...