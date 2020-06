IL SONDAGGIO

Guardando a Nordest, i Comuni in attesa di sapere quando potranno rinnovare i propri organi amministrativi locali sono 158 in Provincia di Trento, 38 in Veneto e 12 in Friuli-Venezia Giulia. A questi si aggiunge l'elezione di Presidente e Consiglio della Regione Veneto. Per tutta Italia, invece, resta da definire la data del Referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ai tempi del Covid-19 anche fissare la data delle elezioni diventano un'impresa complicata. La pressione che le Regioni stanno esercitando sul Governo e sul Presidente della Repubblica per ottenere il rinnovo almeno dei consigli regionali a luglio o agosto sembra non sortire effetti per ora. L'Esecutivo, infatti, sembra voler tirare dritto, individuando tra settembre e ottobre la data di un election day generale.

La spaccatura istituzionale che si sta consumando sulla tornata elettorale sospesa per Coronavirus sembra quasi rispecchiare quella che possiamo individuare nei dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. L'idea che bisogna votare durante l'estate perché in autunno il pericolo di nuova epidemia è troppo forte e si rischia di dover rinviare ancora mette (moltissimo, 16%, o molto, 33%) d'accordo il 49% dei nordestini. Al contrario, a mostrare un'adesione limitata (26%) o nulla (25%) è complessivamente il 51%.

L'opinione pubblica appare dunque divisa in maniera piuttosto netta sull'ipotesi di voto estivo. Se guardiamo dentro ai territori che compongono l'area, però, possiamo osservare distinguo importanti. In Veneto, la necessità di votare in estate per evitare il rischio di recrudescenza dell'epidemia che aleggia sull'autunno prossimo e che porterebbe a rinviare nuovamente la tornata elettorale raggiunge e supera la soglia della maggioranza assoluta (53%). Nella Provincia di Trento e in Friuli-Venezia Giulia, invece, l'ipotesi di chiamare alle urne i cittadini in luglio o agosto trova minori consensi, fermandosi rispettivamente al 38 e 40%.

Guardando all'influenza della politica possiamo trarre ulteriori indicazioni. L'adesione minima all'idea del voto estivo è tra chi guarda ai partiti minori (26%) e, in maniera ancora più marcata, tra gli elettori del Partito Democratico (21%). Restando all'interno dell'attuale area governativa, però, vediamo che tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle la percentuale quasi raddoppia (41%), e una quota non dissimile è osservabile tra chi si mostra incerto o reticente (45%)

Sono i sostenitori dei partiti di centrodestra attualmente all'opposizione a mostrare un atteggiamento radicalmente diverso, sostenendo in maniera più massiccia l'ipotesi del voto estivo. Preferirebbe votare in luglio o agosto il 58% degli elettori di Forza Italia, il 63% di chi guarda a Fratelli d'Italia e il 71% di chi si riconosce nella Lega di Salvini.

In attesa di sapere se, come e quando potremo tornare alle urne, in sottofondo risuonano, beffarde, le parole dello scrittore francese Roland Topor: Io rispetto troppo la democrazia per rischiare di rovinarla votando.

Natascia Porcellato

