IL SONDAGGIO

«Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale», diceva Gabriele D'Annunzio. Oggi, però, sembrano essere sempre meno le persone che condividono l'essenzialità dell'essere in coppia. Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, infatti, meno di un nordestino su due (45%) ritiene fondamentale avere una relazione stabile al giorno d'oggi: rispetto al 2009, quando la medesima opinione raggiungeva il 59%, il saldo è negativo di 14 punti percentuali. Quattro nordestini su dieci (40%), invece, giudicano questa una condizione importante, ma non fondamentale. In questo caso, la crescita, rispetto a 11 anni fa, quando il valore era fermo al 32%, è di 8 punti percentuali. Più che raddoppiata anche la quota di chi ritiene che essere in una coppia stabile non sia una condizione per avere una vita piena, che sale dal 5% rilevato nel 2009 all'attuale 11%. Sostanzialmente stabile (4%), infine, la percentuale di chi pensa sia meglio non avere nessun legame.

UNDER E OVER

Giovani e anziani appaiono speculari nel giudizio sull'importanza del rapporto di coppia. Tra gli under-25, infatti, prevale nettamente la quota di chi ritiene sia importante avere un compagno o una compagna, ma non fondamentale (70%). Dall'altra parte, tra gli over-65 cresce la quota di chi giudica fondamentale avere un rapporto di coppia, superando abbondantemente la soglia della maggioranza assoluta (67%). Nelle classi d'età centrali, invece, le idee sembrano essere un po' meno chiare. Tra quanti hanno tra i 25 e i 34 anni, sono sostanzialmente equivalenti le percentuali di chi giudica fondamentale (41%) e importante (40%) avere un rapporto di coppia, ma tra di loro tende ad essere più presente anche l'idea che non sia una condizione per una vita piena (16%). Tra le persone di età centrale (35-54 anni), poi, l'idea che avere un compagno o una compagna stabile sia fondamentale (37-40%) cede il passo a quanti ritengono che sia importante, ma niente di più (44-45%). In linea con i valori medi, invece, sono quelli rilevati tra gli adulti tra i 55 e i 64 anni.

I FATTORI VINCENTI

Cosa è importante in un rapporto di coppia oggi? Il dialogo è il primo fattore (37%, -3 punti percentuali rispetto al 2009), seguito da complicità (18%, in crescita di 4 punti percentuali rispetto a 11 anni fa) e comprensione (17%, sostanzialmente stabile). Condividere i problemi è l'aspetto più importante nell'avere un compagno o una compagna per il 14% dei nordestini (-4 punti percentuali guardando al 2009), mentre avere interessi in comune è la priorità per il 10% (+5 punti percentuali rispetto a 11 anni fa). Chiudono, il sesso, la passione (2%) e il romanticismo (1%): sostanzialmente stabili rispetto al 2009, non sembrano aver mutato la loro (ridotta) rilevanza.

Natascia Porcellato

