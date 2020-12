In principio c'era disinformazione. Ora la cultura sul Superbonus 110% sta aumentando. Come testimonia l'ingegnere Davide Fraccaro, amministratore di Divisione Energia srl, che opera in provincia di Venezia e che sta seguendo trecento verifiche preliminari per abitazioni o condomini.

Il provvedimento equivale più a un meccanismo di contribuzione?

«Sì, sotto forma di detrazione fiscale. Significa che se ho un'abitazione o un condominio che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico e soluzioni antisismiche, posso ottenere agevolazioni fiscali fino a un valore del 110 per cento rispetto al costo sostenuto. Gli interventi primari da eseguire sono rivestimenti dell'involucro edilizio, ad esempio con un cappotto esterno, oppure la riqualificazione della centrale termica. Una volta compiuti, posso agganciare un'altra serie di lavori, la cui spesa può essere portata in detrazione al 110 per cento».

Come si entra nel meccanismo?

«Per accedere e ottenere le detrazioni fiscali, occorre fare una verifica preliminare della consistenza del fabbricato, che è suddivisa in tre parti, le tre c: la verifica di conformità edilizia e urbanistica; il salto di due classi dell'attestato di prestazione energetica; il computo metrico relativo alle opere, utilizzando i prezzari di riferimento richiesti dallo Stato».

Quando arrivano i soldi?

«Se ho i soldi posso investirli, e recuperare il 10% in più di quelli che ho speso in detrazione fiscale da cinque a dieci anni. Se non li ho, posso andare in banca e chiedere un anticipo guardando la percentuale dei tassi di interesse, chiudendo il prestito attraverso il credito di imposta che maturo a fine lavori. Oppure cercare aziende che riescano ad accollarsi il credito d'imposta».

Filomena Spolaor

