La pausa del Campionato di Calcio per lasciare spazio alla Nazionale sembra arrivare al momento giusto. Il doppio impegno degli azzurri -domenica contro la Polonia, stasera, contro l'Olanda-, consente alle polemiche che hanno caratterizzato l'ultima Giornata di stemperarsi, alla ricerca di una soluzione condivisa. I fatti sono noti, ormai. Data la presenza di un focolaio, le disposizioni dell'Asl partenopea hanno indotto il Napoli a non partire per Torino il 4 ottobre scorso, chiedendo alla Lega Calcio il rinvio della partita. La Juventus, d'altro canto, si è regolarmente presentata in campo alle 20.45. In ballo, un ricorso, tre punti del match ed eventuali penalità: la decisione del Giudice sportivo dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

In mezzo, resta il protocollo d'intesa firmato da Federazione Italiana Gioco Calcio e il Comitato Tecnico Scientifico; sottotraccia, le polemiche tra squadre che vorrebbero scendere in campo se hanno 13 tesserati disponibili e quanti invece preferirebbero esoneri o rinvii in caso di una quota consistente di giocatori positivi al Covid-19. A questa, si affianca la diatriba tra Governo e FIGC sulla riapertura degli stadi.

In questa confusione, l'unico punto fermo sembrano essere rimasti loro: i tifosi. Secondo le analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, infatti, il 41% degli intervistati dichiara di essere appassionato di calcio, una quota solo di poco inferiore (-4 punti percentuali) rispetto a quella rilevata nel 2001. Il calcio si conferma una passione maschile: i tifosi (57%), infatti, sono più del doppio rispetto alle tifose (27%). Dal punto di vista generazionale, invece, sono in misura maggiore persone tra i 25 e i 54 anni (47%) ad amare il calcio, mentre la quota tende a scendere tra i più giovani (36%), gli adulti (55-64 anni, 32%) e gli over-65 anni (38%).

Per chi batte il cuore dei tifosi? La più amata è ancora lei, la Vecchia Signora del calcio italiano: il 34% dei tifosi dichiara di avere una fede bianconera, con una crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2001. Al secondo posto, poi, troviamo il Milan (22%), sostanzialmente stabile rispetto a diciannove anni fa, mentre a poca distanza si colloca l'altra squadra milanese, l'Inter: oggi, è un tifoso su cinque (20%) a dichiararsi nerazzurro, con una crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2001. A mostrare una certa difficoltà sono le squadre più territoriali: l'Udinese scende dal 13% registrato nel 2001 all'attuale 5% (ma il sostegno alla squadra di Luca Gotti arriva al 21% in Friuli-Venezia Giulia), mentre sostanzialmente stabile, tra il 3 e il 4%, è la percentuale di tifosi dell'Hellas Verona. Come vengono seguite le partite di calcio? Sette tifosi su dieci seguono la propria squadra del cuore in televisione, mentre è il 20% a guardare le partite prevalentemente in televisione, ma anche andando allo stadio. Sembra essere una minoranza, infatti, a seguire i propri colori per la maggior parte (4%) o esclusivamente (4%) allo stadio.

