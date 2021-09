Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un tema delicato per l'impatto emotivo e le paure che suscita la sofferenza, soprattutto in certe fasi della vita. Giovanni Poles, direttore dell'Unità Operativa Cure Palliative dell'Ulss 3, si occupa di malati terminali da circa trent'anni, e soffermandosi sulla legge Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (L.219/2017) dice che supporta alcune decisioni nel fine vita, ma non basta perché «al di fuori di un'autentica relazione di cura...