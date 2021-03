Il sondaggio racconta che il 67% è favorevole a un documento che certifichi le persone vaccinate. Il dato convince il costituzionalista Mario Bertolissi: «Dico io mi vaccino: ritengo valido che ci sia il passaporto, perché dimostro sensibilità sociale. Una persona può avere perplessità dopo ciò che è accaduto con il lotto di AstraZeneca ritirato. Crescerà il numero degli indecisi, ma uno corre il rischio perché non vuole essere strumento di contagio, creare danni alla salute del prossimo».

Si può imporre l'obbligatorietà?

«Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge recita l'art. 32 della Costituzione: il Parlamento può stabilire che il vaccino anticovid sia obbligatorio. Anche in altri paesi si preferisce la raccomandazione all'obbligatorietà. In questo contesto penso alla sentenza della Corte Costituzionale n.5/2018 sull'obbligo vaccinale: nel 2017 la ministra Lorenzin rese obbligatori 12 vaccini (poi ridotti a 10) per i minori sotto i 16 anni. La Regione Veneto impugnò il decreto, ma la Corte diede ragione allo Stato, e l'interesse alla tutela della salute pubblica prevalse sull'autodeterminazione individuale».

Ha vissuto nel tempo in cui i vaccini erano obbligatori.

«Da bambino ho fatto quello che era prescritto: il vaccino antivaiolo, l'antipolio. In assenza dei trattamenti molte persone tra le guerre avevano subito delle menomazioni rilevanti. Ricordo all'interno delle comunità la documentazione degli effetti prodotti da alcune malattie contagiose: chi aveva la poliomielite era segnato tutta la vita».

