Lo sciopero delle tasse: un'idea sempre di moda

IL SONDAGGIOSi allontana (ma non troppo) l'idea dello sciopero fiscale: questo sembra essere, in estrema sintesi, l'elemento che emerge dall'Osservatorio sul Nordest di oggi. Secondo i dati analizzati da Demos per il Gazzettino, infatti, è il 65% dei rispondenti ad essere (molto o moltissimo) d'accordo con l'idea che oggi è necessario proclamare uno sciopero fiscale perché le tasse sono insopportabili, con un calo di circa 4 punti percentuali rispetto a due anni fa. L'attesa per l'imminente, almeno secondo le dichiarazioni del Governo,...