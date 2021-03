IL SONDAGGIO

È possibile che a 16 anni il mondo abbia il diametro del cortile della scuola? (Bianca come il latte, rossa come il sangue, di Alessandro D'Avenia). Sì, perché la scuola è: libri e lezioni, compiti in classe e interrogazioni. Ma, soprattutto, è: amicizie assolute e amori leggendari, fiducia incondizionata e litigi furiosi, insegnanti da cui imparare e insegnanti a cui aspirare, gioie e dolori totali, senza mediazioni. E stare distanti da questo diametro vuol dire non averne più uno, per molti ragazzi. L'Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, si occupa oggi del tema della scuola all'epoca del Covid-19, focalizzando in particolare gli istituti superiori. La rilevazione, pur precedente alla recente recrudescenza della pandemia, offre comunque spunti e stimoli interessanti. L'idea che le scuole superiori debbano essere sempre chiuse, fino a fine pandemia, è sostenuta dal 13% dei nordestini. L'opzione opposta, che invece le vuole sempre aperte, al di là dei contagi, raccoglie il 38% dei consensi. La maggioranza (relativa), però, ritiene che si debba continuare come fatto finora, aprendo e chiudendo in base ai contagi.

È passato un anno dal provvedimento che ha messo l'intero Paese in lock-down. La conferenza stampa nel cuore della notte dell'allora premier Giuseppe Conte ha segnato un confine tra due mondi: quello che conoscevamo prima e questo che viviamo ora. Già allora, le prime a chiudere furono le scuole, e su questo si sono scatenate feroci polemiche che risuonano ancora oggi. Dai banchi a rotelle alle chiusure locali imposte dai Governatori; dai protocolli da seguire all'organizzazione della didattica a distanza, dai permessi parentali in caso di quarantena della classe alla somministrazione dei tamponi: la gestione della questione scolastica è stata tutt'altro che semplice e lineare.

Un anno dopo, con le varianti del virus che sembrano più aggressive proprio verso i più giovani, le scuole sono ancora al centro del dibattito.

La maggioranza relativa (45%) promuove il sistema attuale, che alterna aperture a chiusure, ma l'adesione cresce tra le persone di età centrale (45-54 anni, 49%) e gli over-65 (49%), oltre che tra impiegati (53%), liberi professionisti (64%) e pensionati (52%).

Coloro che vorrebbero la certezza dell'apertura (38%) sono in misura maggiore persone tra i 35 e i 44 anni (45%), mentre dal punto di vista professionale questa ipotesi cresce tra operai (44%), imprenditori (61%) e casalinghe (47%).

Quanti invece preferirebbero che le scuole fossero chiuse fino a fine pandemia (13%) sono in misura maggiore giovani tra i 18 e i 24 anni (36%) e coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni (17%), mentre guardando alle professioni ritroviamo una quota superiore alla media di operai (19%) e, soprattutto, studenti (37%).

Chi deve decidere se aprire o chiudere le scuole superiori? La scelta, secondo i nordestini, deve rimanere in mano alle Regioni (59%), mentre il 27% preferirebbe fosse centralizzata a livello governativo e una minoranza (11%) vorrebbe che a decidere fossero i dirigenti scolastici.

Natascia Porcellato

