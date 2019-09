«La scuola deve entrare in azienda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se il desiderio è quello di intraprendere un percorso manageriale, inseguendo una crescita rapida anche a livello salariale, allora questo non è il miglior Paese in cui poter vivere». Questa la premessa per Stefano Miotto, Direttore Confindustria Veneto Siav (Società di Servizi di Confindustria Veneto) che aggiunge: «Traguardi così ambiziosi sono possibili solo nelle multinazionali. E le multinazionali, a parte qualche eccezione nel milanese, sono all'estero».L'ha ben compreso metà del Nordest.«Del resto, l'Italia non è certo il...