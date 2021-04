Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SONDAGGIOMa che piccola storia ignobile mi tocca raccontare/così solita e banale come tante/che non merita nemmeno due colonne su un giornale: era il 1976 e Francesco Guccini raccontava in Piccola storia ignobile la tragedia delle donne costrette a ricorrere all'aborto clandestino. Per avere una legge che regolamenti l'interruzione volontaria di gravidanza, il Paese dovrà aspettare il 1978 e resistere al referendum del 1981, ma la lotta...