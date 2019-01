La grande paura immigrati Temuti per cultura e lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIO«Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo», sosteneva Socrate. 2400 anni dopo, la cittadinanza mondiale sembra ancora molto al di là da venire e le migrazioni spesso si accompagnano a inquietudini. L'Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, indaga intorno ai timori legati al fenomeno migratorio. Il 42% degli intervistati pensa che «gli immigrati sono un pericolo per la nostra cultura, la nostra identità e la nostra religione», mentre è il 32% a ritenere che «gli immigrati...