«La fede? Una cosa così così»

È una proiezione solo apparentemente destrutturata quella del Nordest innanzi al proprio sentire religioso. «In realtà, c'è un'immagine nitida che si definisce nel sondaggio. Ed è quella di un popolo per il quale la Fede più o meno conta e più o meno non conta. Vissuta, insomma, molto individualmente». Giovanni Vian, docente di Storia delle Chiese Cristiane all'Università di Venezia, coglie una sorta di personalizzazione della pratica religiosa.Una visione soggettiva, che diventa quasi tiepida. «Vale, in tal senso, anche considerare...