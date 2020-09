IL SONDAGGIO

Siamo ripartiti a maggio inoltrato, con ancora molti timori e tante speranze. Abbiamo trascorso un'estate più o meno come nulla fosse, con solo l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi a ricordarci dei mesi passati in casa. Ma ora che si affaccia settembre, le paure che si erano assopite nel caldo di luglio e agosto ripartono, e con loro tutti gli interrogativi non risolti, tra contagi che sono tornati, lentamente, a crescere, scuole da riaprire (e possibilmente tenere aperte) e una nuova vita da riorganizzare.

Secondo i dati raccolti da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, l'ombra di un nuovo lockdown è lì, presente e ingombrante, nella mente dei nordestini: a temere molto (23%) o abbastanza (44%) che la misura sia imposta è complessivamente il 67% dei rispondenti. L'opinione pubblica dell'area, però, appare piuttosto divisa tra chi manifesta più preoccupazione per il contagio da Covid-19 (46%) e quanti invece temono maggiormente gli effetti della crisi economica e sociale che si sta sviluppando (54%).

La ripresa del contagio si fa maggioritaria tra i più giovani (56%) e gli anziani con oltre 65 anni (60%), mentre nelle classi d'età centrali (25-54 anni) tende a prevalere il timore per la crisi economica e sociale (59-66%). Se consideriamo la condizione occupazionale, invece, vediamo che la ripresa della malattia tende a essere più presente tra operai (51%) e pensionati (61%), mentre la crisi economica e sociale appare lo spettro più inquietante per impiegati (58%), disoccupati (69%), liberi professionisti (72%) e imprenditori (73%).

LA VACCINAZIONE

L'attesa per un vaccino che risolva la battaglia contro il Covid-19 è alta: ma quanti saranno disposti a sottoporvisi, quando sarà disponibile? Poco più di sei nordestini su dieci (61%) dichiara che lo farà sicuramente (32%) o probabilmente (29%), mentre a mostrare contrarietà a questa ipotesi è quasi un intervistato su tre (32%). Consistente anche la quota di intervistati che non si esprime (7%). La propensione più larga alla vaccinazione è rintracciabile tra gli under-25 (86%), i giovani tra i 25 e i 34 anni (70%) e gli anziani con oltre 65 anni (65%).

Dal punto di vista socio-professionale, invece, l'apertura più ampia verso l'ipotesi di vaccinarsi contro il Covid-19 è osservabile tra gli impiegati (67%), i pensionati (68%) e i disoccupati (71%), oltre a, e in misura ancora più marcata, gli studenti (89%).

I settori sociali che manifestano più perplessità rispetto a questa ipotesi, invece, mostrano una presenza superiore alla media di persone di età centrale e, in misura ancora più decisa, adulti. L'idea di vaccinarsi, infatti, è respinta dal 42% di chi ha tra i 35 e i 44 anni, ma il valore sale al 50% tra le persone tra i 45 e i 54 anni. Guardando alle professioni, invece, è soprattutto tra le casalinghe (37%), gli operai e i liberi professionisti (entrambi 39%) che il rifiuto verso il vaccino tende a crescere, anche se è tra i lavoratori autonomi (60%) che la quota ai allarga fino a superare la soglia della maggioranza assoluta.

Natascia Porcellato

