«La criminalità qui non è un'emergenza»

Il desiderio di legittima difesa appare ancora piuttosto consolidato. E non c'è nulla di cui stupirsi per Tommaso Bortoluzzi, avvocato penalista veneziano. «È chiaro che il battage mediatico, specie quello sulle rapine in villa, di qualche anno fa abbia fortemente influenzato l'opinione pubblica spiega esasperando un fenomeno di criminalità che non era, né è oggi, numericamente significativo».

Il decremento di popolarità delle armi rilevato nel sondaggio è segnale di una crescente consapevolezza?

«Semplicemente non ci sono più casi eclatanti di cronaca. E, quando i riflettori si spengono, i sentimenti si fanno tiepidi e intorpiditi».

Il Nordest è una terra di potenziali giustizieri': tutti coscienti?

«Io credo di no. In ogni caso non si tratta di una coscienza diffusa. Non credo sappiano, ad esempio, che qualunque reazione provochi lesioni gravi o morte, seppure come conseguenza ad una grave aggressione fisica subita, porti all'iscrizione nel registro degli indagati. E non è detto che il caso venga archiviato nelle indagini preliminari e che non si vada a processo. Questo è il percorso, nonostante la legge riconosca la legittima difesa».

Difficile pensare agli iter processuali quando si viene aggrediti.

«Altrettanto difficile è reagire in modo efficace con le armi. Specie se le usiamo contro chi è entrato in casa nostra ed è più preparato di noi ad usarle. Ed è, poi, certamente più reattivo di noi, magari nel cuore della notte. Insomma, ipotizzare la diffusione di armi nelle case è una follia. Anche perché i delinquenti non si muoverebbero più con una pila e un sacco, ma sempre più con un coltello o con una pistola».

