Ha 91 anni e fa il prete. Don Armando Trevisiol è direttore di sette Centri Don Vecchi nel comune di Venezia, strutture nate per offrire residenze protette ad anziani poveri e autonomi, disabili, madri e padri separati, famiglie in grandi difficoltà. Tutti costruiti grazie alle piccole e importanti donazioni.

Chi sono i benefattori?

«Le persone che hanno contribuito in maniera determinante con le loro offerte mi hanno quasi sempre chiesto l'anonimato. Per fare delle strutture ci vogliono soldi, e per averli bisogna essere coerenti fino in fondo, trovare obiettivi popolari, compresi dalla gente. Si devono avere gli strumenti per interagire con l'opinione pubblica, trovare qualche escamotage per tradurre l'attenzione in qualcosa di concreto».

Qualche esempio?

«La mia chiesa parrocchiale neogotica aveva il soffitto azzurro con stelle di cartapesta, e io le ho vendute, dicendo: Dedicate ai vostri morti, alla famiglia una stella. Ho raccolto diversi milioni di lire. Un'altra trovata, che avevo visto ad Assisi, è di un percorso piastrellato, in cui era scritto il nome dell'offerente. Ho fatto lo stesso mettendo in vendita le pietre con il cuore, in ricordo dei defunti nel viottolo che gira intorno a una struttura. E poi il Centro Don Vecchi come società aveva bisogno di finanziarsi, e ho messo sul mercato azioni, destinate in memoria di questo o quello».

Si dona con più facilità se si è religiosi?

«Il discorso non ha nulla a che fare con la scelta religiosa. La carità è un linguaggio che tutti capiscono. Le persone religiose hanno una propensione particolare, perché hanno fiducia nel prete. Fare del bene significa portare benessere interiore, alla società, fare delle cose degne».

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA