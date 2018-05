L'Imam: queste idee sono un grande dono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Questa per noi musulmani è stata la prima settimana del mese di Ramadan e vedere una proiezione che racconta un territorio sempre più consapevole della nostra religione, è certamente un grande dono. Un ottimo inizio». Kamel Layachi, Imam delle comunità islamiche del Veneto, esprime così il proprio entusiasmo a fronte di un'istantanea scattata dal sondaggio in cui emerge un Nordest dove sembra stia crescendo, anno dopo anno, la conoscenza dell'Islam. «Si inizia diffusamente a capire soprattutto come la violenza, quella più visibile e...