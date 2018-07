«L'errore non viene perdonato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È uno dei volti più noti della meteorologia in Italia. E per lui, Paolo Corazzon, laureato in fisica dell'atmosfera dal 2013 nello staff di 3b Meteo - il crescente giudizio positivo del Nordest sulle previsioni del tempo conferma la fiducia nella scienza, negli strumenti e nelle competenze che consentono di creare proiezioni sempre più precise.Gli scettici, comunque, non mancano«Non ammettono margini d'errore. Ma noi sappiamo bene l'attendibilità al 100% non esiste. Perché può accadere che, anche lo spostamento di poche nuvole, generi...