«Italiani ultimi in Europa, qui un po' meglio»

Il viaggio nel mondo della lettura divide il Nordest. Una linea di demarcazione segna il confine tra la passione e il disinteresse in un equilibrio quasi perfetto. «Ma le parole non fanno breccia nel cuore di veneti, friulani e trentini. Almeno non tanto quanto nel resto d'Europa». Ne è convinta Emanuela Bassetti, Presidente di Marsilio Editori che spiega: «Non è certamente un problema del Nordest. È una questione che coinvolge tutto il nostro Paese».E come spesso accade, veniamo citati in Europa come fanalini di coda.«In effetti...