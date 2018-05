Islam religione di violenza? Per nove su dieci non è così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOL'Osservatorio sul Nordest indaga intorno alla percezione dell'Islam da parte dell'opinione pubblica. Secondo i dati analizzati da Demos per il Gazzettino, l'11% degli intervistati pensa che l'Islam, in generale, sia una religione che spinge i suoi fedeli alla violenza. Il valore, però, è in calo: nel 2006, la stessa opinione era sostenuta dal 14% dei nordestini. La stragrande maggioranza (81%), oggi, pensa che solo alcuni gruppi estremisti dell'Islam spingano i propri fedeli alla violenza, e in questo caso osserviamo una decisa...