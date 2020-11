C'è una spaccatura tra chi pone attenzione al problema del contagio, e chi è più preoccupato degli effetti della crisi economica e sociale. L' impatto forte del Covid si rispecchia nelle condizioni di vita e nell'età delle persone, fattori determinanti per Federico Neresini, docente di sociologia all'università di Padova.

È una valutazione comprensibile?

«Trovo prevedibile che a mano a mano che ci avviciniamo alle fasce più anziane della popolazione salga la preoccupazione per la salute e diminuisca quella verso la crisi. Chi è nel pieno dell'attività produttiva, ha figli, deve mantenere una famiglia, risente dell'aspetto economico. Le persone anziane si sono sentite ripetere più volte che sono state esposte al rischio, e che se contraggono il virus le conseguenze per la loro salute sono gravi».

Si comunica correttamente l'informazione scientifica?

«Purtroppo, si registra una presenza di più opinioni difformi tra diversi esperti scientifici, e questo genera spaesamento, confusione. Le persone si aspetterebbero una valutazione convergente della situazione e delle problematiche. Se nemmeno gli esperti sono concordi, la fiducia nei confronti della scienza, che pur è stata alta nei nel nostro paese, si erode».

Cosa dice questa attesa nei confronti del vaccino?

«Le persone confidano nella ricerca, in una risposta scientifica alla situazione, ma nello stesso tempo quando sentono che i virologi la pensano in modo diverso dagli epidemiologi o dai pneumologi, questo crea disorientamento. Hanno un'idea della scienza come produttrice di conoscenze certe e inequivocabili: mentre invece la scienza si muove con diversità di valutazioni, è sperimentale».

