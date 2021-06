Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ILSONDAGGIOIl Campionato Europeo sta per iniziare: venerdì alle 21 si terrà la partita inaugurale del torneo che per la prima volta sarà itinerante in tutto il continente. Il calcio d'inizio sarà proprio in Italia, all'Olimpico di Roma, nel match che vede gli azzurri in campo contro la Turchia. Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, il 23% degli intervistati seguirà sempre le partite in...