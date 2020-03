IL SONDAGGIO

Un Nord Est preoccupato, ma anche attento alle indicazioni delle istituzioni che, in questa fase, godono di un largo consenso rispetto all'azione che stanno portando avanti: questo potrebbe essere, in estrema sintesi, il quadro che emerge dalle analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino dedicato all'emergenza da diffusione del Coronavirus nel territorio.

I GIOVANI SPENSIERATI

Il 73% degli intervistati, infatti, si dichiara molto (31%) o abbastanza (42%) preoccupato di contrarre la malattia, mentre è una minoranza a dirsi poco (23%) o per niente (3%) impensierito. Tra i più giovani, però, tende a crescere la percentuale di chi non si sente chiamato in causa dal rischio (43%), mentre il settore anagrafico che appare più in allarme è quello degli adulti (85%).

La maggioranza dei nordestini, poi, promuove le misure adottate per limitare la diffusione del Coronavirus: il 66% le giudica infatti adeguate, ma è poco più di un nordestino su quattro (29%) a giudicarle insufficienti. A dirsi soddisfatti sono soprattutto studenti (74%), casalinghe (70%), disoccupati (82%) e pensionati (80%), mentre sono in misura maggiore le categorie attive a pensare che si possa fare di più. Tra operai e liberi professionisti (42%), impiegati (33%) e imprenditori (49%) si fa molto più larga la quota di chiede ulteriori interventi.

LE ISTITUZIONI

In questa, che è senza dubbio una delle crisi più difficili che il Nord Est e l'Italia intera stanno affrontando dal dopoguerra ad oggi, l'opinione pubblica dell'area guarda con fiducia alle istituzioni. Presidenti di Regione (76%), Sindaci (72%) e Governo (61%), infatti, vengono giudicati molto o abbastanza efficaci nella loro azione dalla netta maggioranza degli intervistati.

LE REGOLE

L'adesione alle regole che si sono via via fatte più stringenti, però, non è stata immediata. L'indicazione di lavarsi le mani più spesso è quella fatta propria da quasi il 75% dei nordestini fin da subito, e a questi si è aggiunto un 15% che ha iniziato a farlo dall'8 marzo. La limitazione degli spostamenti allo stretto indispensabile, invece, è stata recepita dal 49% dei nordestini già da fine febbraio, e il 43% si è convinto dopo il decreto di dieci giorni fa. I luoghi affollati sono stati evitati da subito dal 46% dei nordestini, a cui si è aggiunto un ulteriore 26% dopo il decreto dell'8 marzo. Infine, l'11% dei nordestini ha potuto lavorare da casa già dal 23 febbraio, e un ulteriore 9% ha iniziato dopo il decreto di dieci giorni fa.

I PROVVEDIMENTI

Vicino ai comportamenti individuali, il Governo ha anche varato una serie di provvedimenti riguardanti alcune limitazioni, come la chiusura di pubblici esercizi e negozi (esclusi quelli di prima necessità): questi interventi ottengono un consenso quasi unanime (89%), e anche la ventilata ipotesi di chiudere uffici e fabbriche raccoglie l'accordo di quasi 7 nordestini su 10 (69%). Con quest'ultima ipotesi, sono d'accordo soprattutto operai (79%) e impiegati (76%), insieme ai disoccupati (74%) e liberi professionisti (77%), ma il consenso supera la maggioranza anche tra i lavoratori autonomi e gli imprenditori (66%).

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

