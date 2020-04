È abituato per natura professionale a formulare il proprio giudizio su ciò che vede, su un'accurata analisi dei problemi, per arrivare alle conclusioni. Probabilmente anche per questo secondo Ettore Vio, proto di San Marco per 35 anni, dal 1981 al 2016, che ha curato e custodito quotidianamente la Basilica veneziana con tutte le sue fragilità per oltre tre decenni, «l'informazione passa attraverso la concretezza dei dati». «E non c'è media più attrezzato a questo scopo spiega Vio - se non il quotidiano, specie quando si tratta di un'emergenza sanitaria come quella del Coronavirus».

A Nordest non sono in troppi a pensarla così. Anzi, sembra apprezzino maggiormente la comunicazione che passa sul piccolo schermo.

«Passa, esattamente. Ma poi scompare. Non resta a disposizione del telespettatore. Il giornale, invece, c'è fisicamente ed è sempre a disposizione. La narrazione degli eventi è dettagliata. La carta stampata è ancora, dal mio punto di vista, il mezzo di divulgazione più forte e profondo, soprattutto quando si tratta di narrare un'emergenza come quella attuale».

Televisione da demonizzare?

«No, certamente. Deve essere intesa come strumento di supporto alla conoscenza dei fenomeni della contemporaneità. Ma non si può ottenere una completezza delle informazioni senza i quotidiani, perché sono i giornali a costruire realmente la memoria della cronaca e non un servizio televisivo che si chiude in un paio di minuti».

C'è chi parla di infodemia, specie quando si parla di piccolo schermo, internet e social.

«Trovo che per quest'emergenza l'eccesso di informazioni, abbia per una volta aiutato i cittadini a capire la gravità dei comportamenti irresponsabili».

Annamaria Bacchin

