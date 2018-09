«Il vero voto dalle scelte economiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La premessa del racconto è quello di una luna di miele prolungata. Perché è evidente che il governo Conte, non solo sembra sia partito con il favore di buona parte del Nordest, ma che in tre mesi la passione sia anche cresciuta». Questa la prima considerazione di Aldo Bonomi, sociologo e direttore del Consorzio Aaster (Agenti di sviluppo del territorio). «E non si può fare a meno di notare prosegue come le percentuali di sostegno al nuovo Governo siano le stesse del Governo Renzi al suo esordio nel 2014. Né però, d'altra parte,...