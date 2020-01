IL SONDAGGIO

Nordest contrario all'intervento americano in Iraq e convito che la politica estera di Trump non tenga in debito conto gli altri paesi: queste sembrano essere le principali indicazioni che emergono dalle analisi di Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino. Il 75% dei nordestini intervistati, infatti, si dichiara contrario alle scelte in materia di politica estera del Presidente americano, mentre è il 14% a sostenerle. È dei primi giorni di gennaio l'inizio degli interventi statunitensi in Iraq che hanno portato alla morte del generale iraniano Soleimani. Le reazioni di Teheran non si sono fatte attendere e hanno fatto risalire la tensione tra i due paesi e nell'intera area, mettendo in allarme le diplomazie di tutto il mondo. Rispetto al 2003, quando alla Casa Bianca sedeva George W. Bush e ad intervenire in Iraq era stata una coalizione internazionale di cui faceva parte anche il nostro Paese e che aveva l'obiettivo di porre fine al regime di Saddam Hussein, l'ostilità all'uso delle armi si è allargata. Diciassette anni fa, infatti, i contrari alle operazioni in Iraq erano il 64%, mentre i favorevoli raggiungevano il 25%; oggi, l'ostilità è salita di 11 punti percentuali, raggiungendo il 75%, e parallelamente di altrettanto è diminuito il sostegno, fermo oggi al 14%. L'idea che intervenire in Iraq sia stata una scelta sbagliata appare, dunque, molto larga (tanto da non scendere mai sotto la soglia della maggioranza assoluta) e decisamente trasversale. Tuttavia, possiamo individuare dei settori che più di altri prendono le distanze da questa operazione. La contrarietà tende a crescere soprattutto tra i giovani con meno di 35 anni (85-86%), tra le persone in possesso di un diploma o una laurea (79%), oltre che tra i tecnici (82%) e gli studenti (88%).

IL FRONTE POLITICO

Anche politicamente si conferma la stessa trasversalità. L'area di centrodestra appare quella più comprensiva delle ragioni statunitensi, ma la quota di favorevoli resta limitata al massimo al 25%. La stragrande maggioranza degli elettori di Lega (71%), Forza Italia (63%) e FdI (68%), infatti, resta comunque contraria. Guardando all'interno della maggioranza di Governo, poi, emerge come siano gli elettori del M5s (82%) i più critici, seguiti da quelli del Pd (79%) e di Italia Viva. La quota più ampia di contrari, però, viene raggiunta tra coloro che guardano ai partiti minori (88%).

La solitudine è la patria dei forti, diceva la scrittrice canadese Reine Malouine. E, sottotraccia, nel Nordest sembra serpeggiare proprio l'idea che gli Stati Uniti agiscano da patria dei forti, in una solitudine che si disinteressa del multilateralismo e spesso anche degli organismi internazionali che hanno nella loro vocazione il tentativo di comporre i conflitti tra Paesi senza l'uso delle armi, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra i nordestini, l'idea che La politica estera americana non tiene in considerazione gli interessi degli altri paesi raggiunge oggi il 62%: rispetto al 2008, la crescita è di 15 punti percentuali, 12 se guardiamo al 2003.

Natascia Porcellato

