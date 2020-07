IL SONDAGGIO

Sì al diritto di avere internet ma no ai giornali gratis in rete. E internet sempre più un indispensabile: secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est, infatti, il 63% degli intervistati considera la Rete ormai alla stregua di un diritto di tutti; chi invece la ritiene utile, ma non così fondamentale, si ferma al 28%, mentre appaiono residuali (7%) coloro che la giudicano dannosa. Il lockdown di marzo e aprile ha reso evidente la centralità di Internet e, in questo quadro, è piuttosto comprensibile il balzo in avanti che registriamo intorno all'idea che l'accesso a Internet sia un diritto: rispetto al 2014, quando il valore raggiungeva il 48%, o al 2017, quando era intorno al 44%, la crescita è pari a +14 e +19 punti percentuali.

Al contrario, è progressivamente diminuita la componente che ha una visione strumentale della Rete: se nel 2014 era il 45% a sostenere questa prospettiva, nel 2017 il valore era già sceso di 5 punti percentuali, mentre oggi, che non va oltre il 28%, il saldo è a -17. Più altalenante, ma sempre piuttosto circoscritta, la percentuale di persone che giudicano Internet dannoso: nel 2014, questa era la posizione del 5% degli intervistati, nel 2017 era cresciuta, arrivando al 12%, per fermarsi oggi al 7%.

Nella Rete, però, insieme alle grandi risorse di informazione, comunicazione, lavoro e socialità, sembra essersi affermata anche una certa sospensione della legge: quando avvengono qui, i comportamenti criminosi sembrano essere giudicati con maggiore indulgenza. Uno di questi è senz'altro il fruire di giornali o riviste, scaricate tramite le App di messaggeria istantanea come Telegram o Whatsapp, senza pagarle. Se infatti raramente le persone giustificherebbero il furto di un quotidiano da un'edicola, il fatto che la copia arrivi in formato pdf sul proprio telefono sembra alleggerire molto la percezione di condanna sociale. Il tema appare piuttosto complicato e un chiaro sintomo di ciò è la non trascurabile (9%) quota di intervistati che non si esprime. La disapprovazione verso questo tipo di comportamento riguarda il 42% dei nordestini. Il 32%, invece, fa appello alla comprensione, ritenendo un diritto leggere i giornali. Il 17%, infine, vorrebbe incentivare queste azioni perché rendono maggiormente disponibili a tutti i quotidiani. I più rigidi nel condannare chi scarica quotidiani e riviste dai gruppi Whatsapp e Telegram sono le persone tra i 55 e i 64 anni (48%), coloro che sono in possesso di un livello di istruzione medio (49%), oltre a impiegati (46%), imprenditori e liberi professionisti (entrambi 48%). Chi vorrebbe maggiore comprensione verso questi atti è in misura maggiore giovane o di età centrale (18-44 anni, 36-46%) e in possesso di un diploma o una laurea (35%). Professionalmente, condividono questa idea soprattutto studenti (45%), disoccupati (42%), operai e funzionari (entrambi 37%). Infine, consideriamo chi vorrebbe incentivare questa pratica: qui si distinguono le persone tra i 25 e i 44 anni (22-24%), i liberi professionisti e i lavoratori autonomi (21-22%) e i disoccupati (25%).

Natascia Porcellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

